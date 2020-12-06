تدمير 5 أوكار لـ «داعش» في العراق

المصدر: بغداد ■د.ب.أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، تدمير خمسة أوكار لـ«داعش» بضربة جوية، في سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية، إنه «بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير خمسة أوكار لعناصر عصابات التنظيم». ولاتزال مناطق عدة بالعراق تشهد نشاطاً لعناصر «داعش»، الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، رغم إعلان الحكومة القضاء على التنظيم عسكرياً، قبل أكثر من عامين. وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت، قبل يومين، القبض على خمسة إرهابيين من «داعش» في كركوك شمالي بغداد.

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