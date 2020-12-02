القبض على رجل شن هجوماً بسكين في هولندا

المصدر: لاهاي - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام حكومية في هولندا، اليوم الأربعاء، أن رجلاً شن هجوماً بسكين في سوبرماركت في قلب مدينة لاهاي فأحدث إصابات لثلاثة عاملين، كما أنه حاول إضرام النيران في المحل.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) إن الجاني المحتمل تم إلقاء القبض عليه بعد الواقعة بساعات قليلة في محطة سكك حديدية قريبة، ونقلت عن الشرطة قولها إن دافع الرجل (43 عاماً) لا يزال غير معروف بعد، مشيرة إلى أنه لا توجد دلائل على أن الحادثة لها خلفية إرهابية.

وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى للعلاج، كما توجه ثلاثة من أفراد الشرطة إلى المستشفى بعد أن حدثت لهم مشاكل في التنفس أثناء محاولتهم السيطرة على الحريق.

وذكرت محطة (إن أو إس) أن شهود عيان قالوا إن الجاني أخذ زجاجة كحول من أحد الأرفف وسكب السائل وأشعل النار وتحدث عملاء فارون من السوبرماركت عن حدوث فوضى وذعر.

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