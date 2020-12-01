بالفيديو.. مصر مستعدة لشراء لقاح كورونا مهما كانت التكلفة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، مساء، أمس الاثنين، استعداد القاهرة لشراء لقاح كورونا مهما كانت تكلفته، إذ تعتبر مصر هذا الأمر أولوية بالنسبة لها.

وفي السياق، أضاف الوزير: "الاحتياجات المالية لشراء لقاح كورونا جاهزة في أي وقت، والتدبير المالي موجود وجاهز في هذه اللحظة للتعامل مع الوضع، ولم يتم تحديد التكلفة، لكننا جاهزون أيا كانت التكلفة عندما يتم تحديد اللقاح، ولا نتردد أبدا لأن هذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا".

وحول قرض مصر من صندوق النقد الدولي، قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON"، إن قيمته 8 مليارات جنيه، حصلت مصر على الجزء الأول منه بواقع 2.8 مليارات دولار، وتبقى 5.2 مليارات دولار.

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