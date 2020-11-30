راب: بريطانيا معرّضة لموجة ثالثة من «كورونا»

المصدر: لندن - وكالات

قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، أمس، إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف راب، في حديث لمحطة «بي.بي.سي»، عند سؤاله عن احتمال ظهور «موجة ثالثة» من الحالات، في يناير وفبراير المقبلين: «ثمة خطر من ذلك إذا لم نحقق التوازن الصحيح».

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تبذل قصارى جهدها لتجنب فرض عزل عام آخر.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلت عن مصادر لم تسمّها القول إن أولى عمليات التطعيم في بريطانيا ضد فيروس «كورونا» باستخدام لقاح «بيونتك وفايزر»، قد تجري اعتباراً من السابع من ديسمبر المقبل.

وعيّن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أول من أمس، وزيراً مسؤولاً عن توزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، وهو ناظم الزهاوي، الذي يشغل منصب وزير الدولة للأعمال، وذلك بشكل مؤقت.

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