قتيلاً بانفجار سيارة ملغومة في أفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 30 من أفراد قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم، أمس، في انفجار سيارة ملغومة في إقليم غزنة وسط أفغانستان، وإن عدد الضحايا قد يرتفع نظراً إلى قوة الانفجار ومكانه.

وأوضح مدير المستشفى الإقليمي في غزنة، باز محمد همت، أن المستشفى استقبل 30 جثة و24 مصاباً وجميعهم من أفراد الأمن.

وقال مسؤولون محليون إن التفجير استهدف مجمعاً لقوة الحماية العامة وهي جناح لقوات الأمن الأفغانية، وأوضحوا أن التفجير ألحق أضراراً بمنازل مدنيين حول المجمع، وأنه قد يكون هناك عدد أكبر من الضحايا.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم حاكم إقليم زابل شرق أفغانستان، جول إسلام سيال، إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه، كما أصيب 23 آخرون في تفجير آخر وقع أمس أيضاً، واستهدف مسؤولاً كبيراً في الإقليم.

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