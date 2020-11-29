شركة هندية تستعد لإنتاج لقاح ضد "كورونا" خلال أسبوعين

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

أعلنت شركة هندية عملاقة أنها ستتقدم بطلب في غضون أسبوعين للحصول على ترخيص طارىء لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لـ"معهد أمصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم والذي يتخذ مدينة بيون الهندية مقرا له، إن المعهد سيكون قادرا اعتبارا من بداية عام 2021 على إنتاج ما لا يقل عن 100 مليون جرعة شهريا من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاء تصريح بوناوالا بعد زيارة للمعهد قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تريد حكومته من 300 إلى 400 مليون جرعة بحلول يوليو من العام المقبل.

وكانت شركة الأدوية قد كشفت في البداية أن تجاربها أشارت الى معدل نجاح للقاح بنسبة 70 بالمئة، ثم قالت إن النسبة قفزت الى 90 بالمئة عند إعطاء نصف جرعة أولية ثم جرعة كاملة.

وأشادت "استرازينيكا" وجامعة أكسفورد بلقاحهما لكونه سيكون الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة وتخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.

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