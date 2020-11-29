مصر وجنوب السودان يدعوان إلى اتفاق ملزم حول «سد النهضة»

المصدر: جوبا - د.ب.أ

أكد رئيسا مصر وجنوب السودان عبدالفتاح السيسي وسلفا كير، أمس، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وعقد السيسي وسلفا كير في جوبا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث وصف سلفا كير زيارة الرئيس المصري إلى جوبا بـ«التاريخية»، حيث تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله.

وشدد الرئيسان، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب دوله كافة وتجنب الإضرار بأي طرف.

وأشاد كير بالجهود المصرية الساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية، مؤكداً وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وأوضح المتحدث أن السيسي أكد أن زيارة جنوب السودان للمرة الأولى تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشدداً على حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات.

ووفق المتحدث عرض كير تطورات تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، مثمناً في هذا السياق التحركات المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان، وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته في هذا الصدد تجاه جنوب السودان.

بدوره، أكد السيسي دعم مصر الكامل لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومي المصري، داعياً إلى الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

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