اليابان.. إلغاء مراسم تحية الإمبراطور بمناسبة العام الجديد «بسبب كورونا»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ألغت اليابان مراسم تحية الإمبراطور ناروهيتو، بمناسبة العام الجديد في القصر الإمبراطوري، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا الجديد. ويأتي إلغاء الحدث السنوي، الذي كان من المقرر عقده في 2 يناير 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتعامل مع الارتفاع الأخير في معدل الإصابات بالفيروس.

وتطلب أربع مدن رئيسة، بما في ذلك العاصمة طوكيو، حالياً، من الحانات والمطاعم خفض عدد ساعات العمل.

يذكر أن هذه هي أول مرة تلغى فيها هذه المراسم منذ عام 1990، عندما كانت اليابان في حداد على وفاة الإمبراطور هيروهيتو، جد ناروهيتو في العام السابق.

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