ماكرون «مصدوم بشدة» من أنباء ضرب الشرطة رجلاً أسود

المصدر: باريس - رويترز

ذكرت قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية، نقلاً عن تعليقات حصلت عليها من الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «مصدوم بشدة» من لقطات يظهر فيها أفراد من شرطة باريس وهم يتعدون فعلاً وقولاً على رجل أسود.

وبدأت السلطات بعد نشر تصوير للواقعة تحقيقاً في المزاعم التي ذكرت أن الرجل، وهو منتج موسيقي، تعرض لإيذاء بدني وعنصري على أيدي الشرطة.

والتقطت كاميرات دائرة تلفزيونية مغلقة وكاميرا تليفون محمول واقعة الضرب في مدخل مبنى، وجرى تداولها على الإنترنت، وتصدر الحدث عناوين الموضوعات على قنوات التلفزيون الفرنسية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي، أول من أمس، إن الضباط سيجازون إذا تأكدت المزاعم. وقال المنتج الموسيقي، الذي اكتفى بتعريف نفسه باسم (ميشيل)، للصحافيين، إن الشرطة انقضت عليه في الاستوديو الموسيقي الواقع في الحي السابع عشر في باريس في 21 نوفمبر.

وذكر أنه كان يمشي في الشارع دون كمامة، وعندما رأى سيارة شرطة دخل إلى الاستوديو القريب لتجنب الغرامة، لكن الشرطة تعقبته إلى الداخل وشرعت في ضربه والتعدي عليه بعبارات عنصرية.

- الضباط سيُجازون إذا تأكدت المزاعم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news