السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأشاد السيسي، خلال استقباله، أمس، وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية، في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035، ما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحافي أمس، بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتيين بما يجمعهما بمصر وشعبها، من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خصوصاً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر دائماً كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خصوصاً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستويين الرسمي والشعبي، من خلال التأثير البنّاء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي، جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خصوصاً في سورية والعراق.

وثمّن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الوطن العربي واستقراره.

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