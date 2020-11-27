السودان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة المهدي.. ومراسم الدفن اليوم

المصدر: الخرطوم ■وكالات

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، حداداً عاماً لمدة ثلاثة أيام على زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي، الذي توفي فجر أمس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، في حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أنه تقرر أيضاً تنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد والسفارات السودانية في الخارج.

يذكر أن حالة المهدي قد تدهورت في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد من جراء مضاعفات الفيروس.

وكان المهدي رئيساً للوزراء في السودان حتى أطيح به عام 1989 في الانقلاب العسكري الذي أوصل الرئيس السابق، عمر البشير، إلى السلطة.

وأعلن حزب الأمة أن جثمان الصادق المهدي سيوارى الثرى في الساعة التاسعة صباحاً بقبة الإمام المهدي في أم درمان.

وطالب الحزب الجميع باتباع التحوطات الصحية اللازمة.

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