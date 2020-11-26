قيادي في "السيادي السوداني" يذهب للقصر الجمهوري بدراجة

المصدر: خالد محمود - القاهرة

أثار عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي، ضجة في الشارع السوداني ووسائل التواصل بذهابه الى القصر الجمهوري بدراجة، وتنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض، بينما رأى فريق ثالث أن سلوكه "حركة استعراضية تقليدا للقطات أوربية".

وقال معلقون من الفريق المؤيد إن المبادرة ايجابية في ظل اكتظاظ الخرطوم، البالغ عدد سكانها 7 مليون شخص، واشتعال أزمة الوقود، كما أنها رياضة ايجابية وتقدم صورة مختلفة للمسؤول السياسي.

وانتقد المعارضون البادرة واعتبروها طريق التفافي للتنصل من المسؤولية عن أزمة المحروقات، وأنها مفتعلة بدليل قيام 3 مصورين محترفين بأخذ لقطات مرتبة ومتقنة للتعايشي، كما أن الدراجة، التي يعتبرها حلا بلغ سعرها 30 ألف جنيه سوداني.

من جهته، صرح التعايشي بعد وصوله للقصر الجمهوري ان "قيادة الدراجة الهوائية تسهم في حماية البيئة ولها فوائد جمة على صحة الانسان وتحمي من الاصابة بالضغط والسكري".

ودعا التعايشي الى "حماية ثقافة قيادة الدراجات الهوائية بالقوانين"، معلناً عن مبادرة "ستقوم بها شركات وهيئات لتعزيز هذه الثقافة"، داعياً "شركات الاتصالات الي استيراد دراجات هوائية تعفى من الجمارك يتم تمليكها للسودانيين وتخصم من اشتراكات الانترنت.

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