كيري يدعو إلى التصدي للتغير المناخي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

دعا الموفد الأميركي الخاص المقبل لشؤون المناخ، جون كيري، المجتمع الدولي إلى طموح أكبر في التصدي للتغير المناخي، إحدى أولويات الرئيس المنتخب جو بايدن.

واعتبر كيري، خلال حضوره فعالية بمسرح كوين في ويلمنغتون، مع بايدن، أن اتفاق باريس للمناخ الذي وقّع في 2015 ليس كافياً وحده، داعياً من سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 26»، في نوفمبر 2021 في غلاسكو، إلى التحلي بطموح أكبر، وإلا سيخفق الجميع.

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