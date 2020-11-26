«يوتيوب» يحظر قناة مؤيّدة لترامب أسبوعاً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن موقع «يوتيوب» أنّه قرّر منع محطة «أو إيه إن» التلفزيونية المؤيّدة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من بثّ أيّ فيديو جديد على موقعها لمدّة أسبوع، وحرمانها من العائدات المالية لصفحتها، وذلك بسبب بثّها فيديو مضللاً عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعتبر «أو إيه إن» إحدى القنوات اليمينية التي مازالت ترفض الإقرار بفوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وتروّج باستمرار لشائعات لا أساس لها من الصحّة عن عمليات تزوير واسعة النطاق شابت الانتخابات الرئاسية.

وقالت المتحدثة باسم «يوتيوب»، آيفي تشوي، في بيان: «منذ بداية هذه الجائحة، عملنا على منع انتشار المعلومات الخاطئة الضارّة المرتبطة بـ(كوفيد-19) على (يوتيوب)».

وأضافت: «بعد مراجعة دقيقة، أزلنا مقطع فيديو نشرته القناة، وأصدرنا إنذاراً للقناة لانتهاكها سياسة المعلومات الخاطئة حول (كوفيد-19)، والتي تحظر المحتوى الذي يدّعي أن هناك علاجاً مضموناً للمرض».

وأوضحت المتحدّثة باسم الموقع التابع لشركة «غوغل»، في بيانها، أنّه بسبب ارتكاب القناة التلفزيونية انتهاكات متكرّرة لسياسة المعلومات المضلّلة المتعلّقة بـ«كوفيد-19»، فقد قرّر «يوتيوب» حرمانها مؤقتاً من العائدات المالية لصفحتها.

وهذا أول إنذار يوجّهه «يوتيوب» إلى هذه القناة، ما يعني أنّها إذا حصلت على إنذارين آخرين يتم حذفها تلقائياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news