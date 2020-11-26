دوريات قطرية تستوقف زورقَين تابعَين لخفر السواحل البحريني

المصدر: المنامة - بنا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري بشمال فشت الديبل، الذي يحق لهم القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما، والذي يعد تصرفاً يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، وأفادت الوزارة بأن الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التي تتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

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