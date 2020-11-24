بايدن: أميركا "جاهزة لقيادة العالم" ولن تشارك في حروب لا داعي لها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم، في ويلمينغتون، أن الولايات المتحدة "جاهزة لقيادة العالم"، وذلك خلال تقديمه أعضاء الفريق الدبلوماسي والأمني في حكومته المقبلة.

وقال بايدن: "إنه فريق يعكس أن أميركا عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه". وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تضطلع بدور في حروب لا داعي لها.

واستعرض بايدن ملامح سياسته الخارجية التي تستند إلى تولي بلاده دورا قياديا عالميا وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن اختياره لأنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في الوزارة المسؤولة عن علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية.

وقدم الرئيس الأميركي المنتخب فريقه الحكومي، الذي قال إنه "سيحافظ على أمن وسلامة البلد ويعيد الاعتبار للولايات المتحدة".

وقال بايدن: "أقدم فريقا يحافظ على أمن وسلامة بلدنا ويعيد الاعتبار للولايات المتحدة"، مضيفا أن "الفريق مسلح بخبرات طويلة وحقق أكبر الإنجازات الدبلوماسية".

وتابع: "الولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة.. الفريق الجديد سيجعل أميركا أقرب إلى الحلفاء".

وذكر بايدن أن "أليساندرو مايوركاس سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي.. أما الاستخبارات الوطنية فإن امرأة ستتولى قيادتها للمرة الأولى ويتعلق الأمر بوافريل هاينز".

كما رشح بايدن ليندا توماس غرينفيلد لمنصب سفيرة لدى الأمم المتحدة، وكانت قد شغلت منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشار الرئيس الأميركي المنتخب إلى أنه رشح جيك سوليفان لمنصب مستشار للأمن القومي، موضحا أن جون كيري سيكون مسؤولا عن ملف المناخ.

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