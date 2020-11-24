تأكيد فوز بايدن في بنسيلفانيا

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تأكد الثلاثاء رسمياً فوز جو بايدن في ولاية بنسيلفانيا الرئيسية في ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب بعدما تأكد الاحد فوز الرئيس المنتخب في ولاية ميشيغن.

وكتب الحاكم الديموقراطي لبنسيلفانيا توم وولف على تويتر أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "اكدت النتائج اليوم"، موضحاً أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة والتي تضم عشرين من الناخبين الكبار.

واظهرت النتائج النهائية تقدم بايدن بـ 81 آلف صوت بين 6,9 ملايين بطاقة اقتراع. وفي 2016، فاز ترامب في هذه الولاية على هيلاري كلينتون بنحو 44 ألف صوت.

وشكر الحاكم وبوكفار موظفي مكتب الانتخابات لـ"تنظيمهم انتخابات عادلة ومنصفة في مرحلة بالغة الصعوبة من تاريخ دولتنا وبلادنا".

وقال الحاكم "لقد تعرضوا لهجمات دائمة وكان سلوكهم رائعاً".

ويأتي هذا بعيد تأكيد فوز جو بايدن في ولاية ميشيغن الاثنين، والتي تضم 16 من الناخبين الكبار.

ومارس ترامب وحلفاؤه في الايام الاخيرة ضغوطا كثيفة على الجمهوريين في ميشيغن أملا بتأخير هذا التأكيد من دون جدوى.

ويعتبر تأكيد النتائج من جانب سلطات الولايات أمرا روتينيا بعد كل انتخابات. لكن رفض ترامب الاقرار بهزيمته التي اعلنت في السابع من نوفمبر، بعد أربعة أيام من الاستحقاق، ساهم هذا العام في تعقيد هذه العملية وتأخيرها وخصوصا في الولايات الرئيسية.

وفي أول إقرار غير مباشر له بهزيمته، أعطى ترامب مساء الإثنين الضوء الأخضر لحصول فريق بايدن على الدعم الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة، فيما بدأ الأخير بتسمية أعضاء إدارته الجديدة.

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