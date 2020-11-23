ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي

المصدر: نيوم - وام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية - الليلة الماضية في نيوم - وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news