انتشار عدوى "كورونا" في مزرعة للمنك بفرنسا

المصدر: باريس- أ ف ب

رصدت فرنسا للمرة الأولى وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مزرعة للمنك في جنوب غرب باريس وفقاً لما أعلنته وزارتا الصحة والزراعة الفرنسيتين اليوم الأحد.

وقالت الوزارتان في بيان إنه صدر أمر بإعدام كل الحيوانات التي لا تزال متواجدة وعددها حوالى ألف وإزالة المنتجات الصادرة عن هذه الحيوانات.

وبين المزارع الأربع التي تعدها فرنسا، هناك واحدة لم تسجل فيها إصابات ولا تزال تحاليل تجري في الاثنتين الأخريين، وينتظر أن تصدر النتائج خلال هذا الأسبوع.

وسبق أن أبلغت عدة دول أوروبية عن إصابات بمزارع المنك وخصوصاً في الدنمارك مع اكتشاف نوع متحول من الفيروس، وأيضاً في هولندا والسويد واليونان، فيما رصدت حالات معزولة في إيطاليا وإسبانيا، وظهرت حالات أيضاً في الولايات المتحدة.

وتظاهر، أمس، المئات من مربي حيوان المنك في كوبنهاغن بجرارتهم الزراعية للاحتجاج على قرار الحكومة قتل هذه الحيوانات لمكافحة نسخة متحورة من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الدنماركية، أنه تم القضاء على سلالة معدلة من فيروس كورونا المستجد اكتُشفت لدى حيوانات المنك وأثارت مخاوف بشأن فعالية أي لقاح في المستقبل.

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