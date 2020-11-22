إصابات «كورونا» تسجّل رقماً قياسياً في اليابان

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

قالت وزارة الصحة اليابانية، أمس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان، وصل إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، عند 2418 حالة.

وحققت اليابان، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا» حتى الآن، نجاحاً نسبياً في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس «كورونا»، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، خصوصاً مع بدء عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام، نظراً إلى أن الغد عيد الشكر للعمال، وهو عطلة وطنية. وأعلنت السلطات اليابانية أنها ستوقف بشكل جزئي حملة «اذهب للسفر» المحلية، في المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

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