إصابة الابن الأكبر لـ"ترامب" بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن- أ ف ب

أعلنت السلطات الأميركية، أنّ دونالد جونيور، ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أُصيب بفيروس كورونا ويخضع حاليا للحجر الصحي.

وأضاف المتحدّث باسم الابن الأكبر للرئيس الأميركي، أنّ "نتيجة فحص دونالد جونيور جاءت إيجابيّة بداية الأسبوع، وهو يخضع حاليا للحجر الصحّي في حجرته منذ ظهور النتيجة".

وأشار إلى أن الابن البالغ من العمر 42 عاما لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق حتى الآن، وهو يتّبع جميع الإرشادات الطبية التي يوصى بها لكوفيد-19.

وأعلن دونالد ترامب في أوائل أكتوبر الماضي أن نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضع له جاءت إيجابية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زوجته ميلانيا. وتم إدخاله لأيام عدة إلى مستشفى والتر ريد العسكري في إحدى ضواحي واشنطن. وبعد أيام قليلة، أعلنت السيدة الأولى أن ابنهما بارون أصيب أيضاً بالفيروس.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، كما أنّها الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 فيها أكثر من 11 مليون إصابة، أي ما يقرب من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم منذ ظهر الفيروس للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

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