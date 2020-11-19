إثيوبيا تتهم مدير منظمة الصحة بمساندة متمردي تيجراي

المصدر: أديس أبابا/جنيف - رويترز

اتهم الجيش الإثيوبي مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، بمحاولة شراء أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي للحزب السياسي المهيمن في إقليم تيجراي الذي يقاتل القوات الاتحادية.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال برهانو جولا في بيان بثه التلفزيون "هذا الرجل عضو في تلك المجموعة وهو يفعل كل شيء لدعمها".

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه ما من تعليق فوري على الاتهام الموجه إلى تيدروس.

وتيدروس إثيوبي ينحدر من إقليم تيجراي وعمل وزيرا للصحة ووزيرا للخارجية في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من 2005 إلى 2016.

وحكمت الجبهة البلاد لعشرات السنين بوصفها أقوى تكتل في الائتلاف إلى أن تولى رئيس الوزراء أبي أحمد منصبه قبل عامين.

وقال برهانو "ماذا تتوقع منه عندما تدخل جبهته وأمثاله الحرب؟" ووصفه بأنه مجرم يجب عزله من منصبه في منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "نحن لا نتوقع منه الوقوف إلى جانب الإثيوبيين وإدانة هؤلاء الناس. فهو يفعل كل شيء لدعمهم بل دعا الدول المجاورة لإدانة الحرب".

ولم يذكر برهانو تفاصيل أخرى عن اتهاماته لتيدروس.

وكان تيدروس (55 عاما) اختير في مايو 2017 ليصبح أول مدير عام أفريقي للمنظمة وبرز دوره على المستوى العالمي خلال جائحة كوفيد-19.

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