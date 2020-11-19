ترامب يقيل مسؤولاً عن أمن الانتخابات لنفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الليلة قبل الماضية، أنه أقال المسؤول في الحكومة عن ضمان أمن الانتخابات، لنفيه المزاعم التي ما انفكّ الملياردير الجمهوري يكررها بحصول عمليات تزوير «واسعة النطاق»، في الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» إن «البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020، لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق».

وأضاف: «لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمّت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية».

وخلال الأيام الأخيرة بذلت هذه الوكالة، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قصارى جهدها لنفي المزاعم التي ما انفكّ الرئيس المنتهية ولايته وأنصاره يكررونها، بحصول عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات التي خسرها ترامب أمام نائب الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، في هزيمة مازال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته يرفض الإقرار بها.

كريبس نفى مزاعم كررها ترامب حول تزوير الانتخابات.

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