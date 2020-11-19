روسيا تسجّل أعلى حصيلة للوفيات اليومية بـ «كورونا»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 456 حالة وفاة، و20 ألفاً و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وهذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في روسيا منذ ظهور الفيروس.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا إن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليون و991 ألفاً و998 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفاً و387 حالة. وتماثل 25 ألفاً و179 مريضاً للشفاء من العدوى، وهو أيضاً رقم قياسي لعدد المتعافين في يوم واحد، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليوناً و501 ألف و83 شخصاً. ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث عدد الإصابات بـ«كورونا»، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

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