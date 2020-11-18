فاوتشي: نتائج لقاح «موديرنا» رائعة بشكل مذهل

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية، الطبيب أنطوني فاوتشي، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، بإعلان شركة «موديرنا» الأميركية أن لقاحها التجريبي المضاد لـ«كوفيد-19» فعال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس، واصفاً النتائج بأنها رائعة بشكل مذهل.

وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس «كورونا»: «يجب أن أعترف بأنني كنت سأكون راضياً بنسبة فاعلية 70% أو على الأكثر 75%».

وأضاف: «فكرة امتلاكنا لقاحاً فعالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل، هذه نتيجة مذهلة حقاً، لا أظن أن أحداً كان يتوقع أن تكون جيدة إلى هذا الحد».

ويدير فاوتشي المعهد الأميركي للأمراض المُعدية، الذي انكبّ على تطوير لقاح لـ«كوفيد-19»، منذ يناير الماضي، بعد نشر السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد.

ويرتكز لقاح «موديرنا» على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية، لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس «كورونا»، وإحداث استجابة مناعية ضد هذا البروتين.

والنتيجة التي توصلت إليها شركة «موديرنا» تعني أن خطر الإصابة بـ«كوفيد-19» تقلص بنسبة 94.5%، بين مجموعة الأشخاص الذين تلقوا علاجاً وهمياً، ومجموعة المتطوعين الذين تلقوا اللقاح خلال التجربة السريرية الواسعة النطاق، التي تجري حالياً في الولايات المتحدة وتضم 30 ألف شخص.

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