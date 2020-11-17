الزعيم الكوري الشمالي يظهر علناً لأول مرة منذ شهر

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أمس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ظهر علناً لأول مرة منذ نحو شهر، وسط تكهنات مستمرة بشأن صحته.

وقالت الوكالة إن كيم ترأس، أول من أمس، اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، الذي ناقش «مسألة زيادة تشديد نظام الطوارئ لمكافحة الوباء»، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لوكالة «يونهاب»، فإن هذا يعد أول ظهور علني لكيم منذ الأسبوع الثالث في أكتوبر الماضي، عندما ذكرت تقارير أنه زار مقبرة في مقاطعة بيونغ يانغ الجنوبية. وعادة ما تعلن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن نشاط كيم، بعد يوم من حدوثه.

وفي سياق آخر، ذكرت «يونهاب» أن كوريا الشمالية، على ما يبدو، حريصة بشأن أي رد فعل على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولم تشر الوسائل الإعلامية الكورية الشمالية إلى تلك الانتخابات أو تنشر أي تقارير عن نتائجها أو ترسل أي رسائل إلى واشنطن.

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