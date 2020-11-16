ترامب: بايدن فاز فقط في "عيون الإعلام المزيف" ولن نقبل بانتخابات "مزورة وفاسدة"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن جو بايدن "فاز فقط في عيون الإعلام المزيف"، مؤكدا أن الطريق لا يزال طويلا، "لا أعترف بشيء"، بعد أن قال عبر "تويتر"، السبت، "مئات آلاف الأشخاص يظهرون دعمهم في واشنطن. لن يقبلوا بانتخابات مزورة وفاسدة".

وكان ترامب قد غرد في وقت سابق، أمس الأحد، بالقول: "فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة. لم يسمح لمراقبي أو مشرفي التصويت، التصويت جدولته شركة مملوكة للقطاع الخاص اليساري الراديكالي، دومينيون، بسمعة سيئة ومعدات لا يمكن أن تكون مؤهلة حتى لتكساس التي فزت فيها كثيرا. وسائل الإعلام المزيف والصامت، وأكثر".

وتصريحات ترامب هذه جاءت تعليقا على تغريدة لمذيع قناة فوكس نيوز، جيسي واترز، تتضمن مقطعا من برنامجه، حيث قال واترز إن "هناك أمرا ما غير مريح بشأن هذا، جو بايدن لم يكسبها، كان يعتقد إنه سيخسر بعدما أدار حملة انتخابية خاسرة".

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في الهيئة الانتخابية حتى الآن الى 306، مقابل 232 لترامب.

ويرفض الرئيس الأميركي نتائج الانتخابات، معتبرا أنه شابها تزوير وتلاعب، وأمر فريقه القانوني بالتحرك للطعن بالنتائج، معبراً عن قناعته بالفوز بولاية ثانية.

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