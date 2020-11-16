محكمة ترفض خطة ترامب للحد من برنامج المهاجرين الشباب

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أصدر قاضٍ اتحادي أميركي حكماً ضد جهود إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للحد بشدة من برنامج يوفر الحماية للأشخاص الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وهم قُصّر.

ويُقدر أن البرنامج يوفر الإغاثة لمئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة، من دون تحديد طريق للحصول على الجنسية، شريطة أن يظلوا ملتزمين بالقانون.

ويبقي قرار أول من أمس على البرنامج، الذي يعود إلى عهد سلفه باراك أوباما ويُعرف باسم (داكا) - تأجيل العمل للقادمين من الأطفال - والذي تم سنّه في عام 2012 لحماية المهاجرين غير الشرعيين أو غير القانونيين، الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال، وهم مجموعة تعرف باسم «الحالمون».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news