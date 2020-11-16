22 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا، أمس، تسجيل 22 ألفاً و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، و352 حالة وفاة، ما يمثل انخفاضاً مقارنة بمعدلات أول من أمس، الذي شهد 22 ألفاً و702 إصابة و391 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» مليوناً و925 ألفاً و825 إصابة، وحصيلة ضحايا الفيروس 33 ألفاً و186 حالة وفاة، مع تماثل 14 ألفاً و456 مريضاً جديداً للشفاء.

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