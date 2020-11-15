السيسي يدعو أمير الكويت إلى زيارة مصر

المصدر: الكويت - وام

تسلم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على توطيد التعاون في مختلف المجالات إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت اليوم في قصر بيان وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الكويت حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الرسالة تضمنت دعوة السيسي إلى أمير الكويت لزيارة مصر، وقد أعرب أمير الكويت عن "سعادته بقبول وتلبية دعوة أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الزيارة، وصف وزير الخارجية المصري العلاقات المصرية الكويتية بأنها متميزة دائما وتتسم بالقوة والمتانة وتخلو من الشوائب.

وعن فتح الأجواء وعودة الرحلات بين البلدين، قال شكري: "تطرقنا إلى كل الآثار المترتبة على جائحة كورونا وكيفية التعامل مع هذا التحدي وكيفية احتواء الوباء والاحترام لكل الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين وهي مسؤولية الحكومات وفق رؤيتها وخبرتها"، مضيفاً: "كل دولة لها اعتباراتها وسنظل على تواصل لتحديد التوقيت الملائم للطرفين لاستئناف الطيران المباشر".

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