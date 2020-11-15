10 وفيات و653 إصابة بـ «كورونا» في فلسطين خلال 24 ساعة

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و424 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات. وحذرت الوزيرة من أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، ثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة. وقالت الكيلة للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن عدوى فيروس «كورونا» «منتشرة وعالية في فلسطين، خصوصاً بمحافظتَي نابلس وسلفيت في الضفة الغربية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية».

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