ترامب يمر بسيارة مدرعة على مؤيديه لتحيتهم

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

اقتصرت الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لتظاهرة نظمها مؤيدوه في واشنطن على دورة واحدة قام بها وهو داخل سيارة مدرعة اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف لوح ترامب لأنصاره من داخل السيارة.

تجمع أنصار ترامب في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض وهتفوا قائلين: «أربع سنوات أخرى!»، و «نريد ترامب!».

وتوجه ترامب في أعقاب ذلك إلى نادي الغولف الخاص به.

كانت تظاهرات عدة نظمت اليوم السبت من قبل مؤيدي ترامب حيث وصل صباح اليوم المئات إلى مركز المدينة.

وكان ترامب كتب على موقع تويتر أمس: «يمكنني أن أحاول المرور عليهم وتحيتهم».

وما يزال ترامب يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبدلا من ذلك يشير ترامب دون دليل إلى وقوع عمليات تزوير في عملية الانتخابات.

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