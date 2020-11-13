ماس يأمل تقوية «منظمة الصحة» بعد فوز بايدن

المصدر: باريس ■د.ب.أ

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه يعوّل على أن منظمة الصحة العالمية من الممكن أن تضطلع بدور أقوى مجدداً بعد فوز جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ماس، أمس، خلال منتدى السلام في باريس، إن من الممكن أن يتحسن الاستعداد المسبق، وكذلك القدرة على التصرف بالمنظمة، في مواجهة أي أزمات صحية عالمية، وأضاف «إنني متفائل بعد الانتخابات الأميركية بأنه يمكننا الاعتماد مجدداً على أصدقائنا الأميركيين في هذا المسعى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news