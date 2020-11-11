«فوكس نيوز» تقطع البث عن مؤتمر لحملة ترامب

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

بثت قناة فوكس نيوز الأميركية مؤتمراً صحافياً لحملة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى أن قطع مذيع الأخبار البث عن المؤتمر، قائلاً إن «المزاعم حول تزوير الانتخابات كانت صارخة، ولم يقدم المسؤولون أي دليل».

جاء ذلك رغم أن القناة ينظر إليها على أن لها نزعة محافظة، وتبث برامج تحمل آراء مواتية بشكل واضح لصالح ترامب. ومع ذلك، فإنها أعلنت فوز جو بايدن بالانتخابات في الوقت نفسه الذي فعلت فيه ذلك وسائل الإعلام الرئيسة الأخرى، ووصفت بايدن بأنه «الرئيس المنتخب».

وقال المذيع نيل كافوتو، وهو يندفع نحو المطالبة بقطع بث المتحدثة باسم ترامب، كايلي ماكناني: «توقفوا.. توقفوا».

وأضاف للمشاهدين: «إنها تتهم الطرف الآخر بأنه يرحب بالتزوير وبالتصويت غير القانوني.. لا يمكنني الاستمرار في إظهار ذلك»، مشيراً إلى أنها لم تقدم دليلاً على ذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news