برلمان البيرو يعزل الرئيس فيزكارا

المصدر: ليما - أ.ف.ب

عزل برلمان البيرو، أول من أمس، الرئيس مارتن فيزكارا، بدعوى «العجز الأخلاقي»، وذلك على خلفية اتهامات بتلقيه في 2014، حين كان لايزال حاكم ولاية، رشاوى من مطورين عقاريين. وفي ختام محاكمة برلمانية استمرت ساعات عدّة، صوّت أعضاء الكونغرس على مذكّرة لعزل الرئيس، فأيّدها 105 أعضاء مقابل 19 عارضوها، في حين امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.

وبموجب الدستور، سيتولّى رئيس البرلمان، مانويل ميرينو، مهام الرئيس بالوكالة حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 28 يوليو 2021.

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