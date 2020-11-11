لبنان يقرر الإغلاق التام 15 يوماً اعتباراً من السبت

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، أمس، الإقفال التام لمدة 15 يوماً، اعتباراً من السبت المقبل.

وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: «اتخذنا قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، ولغاية يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن دياب قوله: «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا في احتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس».

وأضاف: «بلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بحالات حرجة، وكل البلد أصبح في وضع حرج»، معرباً عن خشيته من «الوصول إلى مرحلة يموت فيها الناس بالشارع».

وكان الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أكد أمس، أن «الوضع المترتب على تفشي وباء (كورونا) أصبح خطيراً جداً».

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