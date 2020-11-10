الرئيس التنفيذي لـ "فايزر": لا علاقة لإعلاننا بشأن لقاح "كورونا" بانتهاء الانتخابات الأميركية

المصدر: نيويورك - د ب أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية ألبرت بورلا إن الإعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا علاقة له بموعد إعلان نتائج الانتخابات الأميركية.

وقال بورلا في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية :"العلم أحضره لنا في هذا الوقت تحديدا.. والانتخابات بالنسبة لنا هي جدول زمني مصطنع"، مضيفا :"كنت اتوقع أن يحدث هذا (الإعلان) قبل نهاية أكتوبر ... وفي النهاية حدث ذلك بعد أسبوع".

وأضاف: "نعتقد أننا في وضع جيد ليكون لدينا ما يصل إلى 50 مليون جرعة هذا العام عالميا.. واعتقد أننا في وضع جيد ليكون لدينا 3ر1 مليار جرعة عالميا مجددا في العام المقبل".

وأوضح: "هناك خطيْ تصنيع: أحدهما في الولايات المتحدة، ويتم التصنيع فيه للأمريكيين بشكل رئيسي.. وهناك خط تصنيع آخر في كل من ألمانيا وبلجيكا وسينتج لآسيا وأوروبا، وبقية دول العالم".

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