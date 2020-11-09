كوشنر تواصل مع ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أمس، عن مصدرين اثنين، أن صهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، تواصل معه للاعتراف بنتيجة الانتخابات.

يأتي هذا بعدما أكدت وسائل الإعلام الأميركية أن جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ورغم هذا، قال ترامب، في بيان، إن السباق الانتخابي «بعيد عن النهاية».

وأضاف: «لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأميركي بفرز الأصوات الصادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية».

ووفقاً لنائبة مدير حملة بايدن الانتخابية، كايت بيدنغفيلد، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب، أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما منذ الإعلان عن بايدن رئيساً أميركياً منتخباً.

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