المصريون يصوّتون في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

توجّه الناخبون المصريون، صباح أمس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، حيث تنتهي اليوم.

وتشمل هذه المرحلة 13محافظة، هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وهناك نحو 30 مليون ناخب مؤهلون للإدلاء بأصواتهم بمراكز الاقتراع في هذه المرحلة، التي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت انتخابات هذه المرحلة قد جرت في الخارج خلال أيام الرابع والخامس والسادس من نوفمبر الجاري، وستعلن نتيجة المرحلة الثانية في الخارج والداخل، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تُجرى الانتخابات أيام الخامس والسادس والسابع من ديسمبر في الخارج، ويومي السابع والثامن من الشهر نفسه في الداخل. وسيتم إعلان النتيجة النهائية للمرحلتين الأولى والثانية في 14 ديسمبر المقبل. وكانت المرحلة الأولى لانتخابات النواب في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر الماضي، ويومي 24 و25 من الشهر نفسه في الداخل، وشملت هذه المرحلة 14محافظة، هي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر قد أعلنت أن عدد المقيدين في قاعدة البيانات بالمرحلة الأولى 31 مليوناً و719 ألفاً و224 ناخباً، وبلغ عدد الحاضرين تسعة ملايين و69 ألفاً و728 ناخباً، بنسبة حضور بلغت 28.6% في الخارج والداخل. وفازت «القائمة الوطنية»، وهي تحالف سياسي يقوده حزب مستقبل وطن، بـ142 مقعداً من أصل 284 مقعداً في المرحلة الأولى من الاقتراع الذي أجري، أواخر الشهر الماضي، في 14 محافظة من أصل 27 محافظة.

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