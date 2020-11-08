الكاظمي يحذر القوات الأمنية العراقية من التجاوز بحق المتظاهرين

المصدر: بغداد - د.ب.أ

حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، من أن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على خلفية مقتل المتظاهر، عمر فاضل، برصاص القوات الأمنية في محافظة البصرة، أول من أمس، إن «الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها».

وأضاف: «اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال الجزاء العادل، ونثق بشعبنا ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل، وسنتجاوز معاً التحديات».

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، وأشارت في بيان إلى أن «القاتل اعترف صراحة بجريمته، بعد إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل».

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