إصابة رئيس وزراء البوسنة وأحد كبار مساعدي ترامب بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

قال مجلس الوزراء بالبوسنة في بيان، أمس، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء، زوران تيجلتيجا بمرض «كوفيد-19» وإنه عزل نفسه في المنزل.

وأضاف البيان أن الحالة الصحية لتيجلتيجا مستقرة، وظهرت عليه أعراض خفيفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أصيب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مارك ميدوز، بالفيروس، ليصبح أحدث شخص في الدائرة الداخلية بالبيت الأبيض يصاب بالفيروس، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، أول من أمس.

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