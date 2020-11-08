عون يطالب واشنطن بأدلة بشأن جبران باسيل

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، الحصول على الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على صهره وزير الخارجية السابق، جبران باسيل، حليف «حزب الله»، متهمة إياه بالفساد.

وفي أول رد على القرار الأميركي، أعلن عون، في تغريدة، أنه «طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات، التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات» إلى باسيل.

وأكد «ضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات».

وأوضح مصدر في الرئاسة أن «باسيل نائب ووزير سابق لبناني متهم بالفساد، وإذا كانت هناك أدلة ضده فعلى القضاء اللبناني متابعة الموضوع».

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