طمعا فى المال..عصابات مكسيكية تجرى اختبارات كورونا معيبة
قالت منظمة لشركات الأمن الخاصة اليوم الخميس إن العصابات الإجرامية المكسيكية أنشأت مختبرات غير مصرح بها لإجراء اختبارات معيبة لفيروس كورونا.
وقال راؤول سابين سانتوس، رئيس مجلس الأمن القومي الخاص في بيان، إن العصابات أضافت الفحوص إلى أنشطة إجرامية أخرى مدرة للدخل مثل الابتزاز والسرقة، مستفيدة من "الذعر الجماعي" الناجم عن زيادة الإصابات.
وأضاف أن نتائج الاختبارات المزورة "تعرض حياة وصحة آلاف الأشخاص للخطر".
وفي ولاية خاليسكو، أفادت لجنة الحماية من المخاطر الصحية في تشرين أول/ أكتوبر بأن شركة كانت تزور فحوص فيروس كورونا. وتم إغلاق مختبرين غير مرخصين في وقت سابق.
وقال راؤول سابين سانتوس، رئيس مجلس الأمن القومي الخاص في بيان، إن العصابات أضافت الفحوص إلى أنشطة إجرامية أخرى مدرة للدخل مثل الابتزاز والسرقة، مستفيدة من "الذعر الجماعي" الناجم عن زيادة الإصابات.
وأضاف أن نتائج الاختبارات المزورة "تعرض حياة وصحة آلاف الأشخاص للخطر".
وفي ولاية خاليسكو، أفادت لجنة الحماية من المخاطر الصحية في تشرين أول/ أكتوبر بأن شركة كانت تزور فحوص فيروس كورونا. وتم إغلاق مختبرين غير مرخصين في وقت سابق.
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