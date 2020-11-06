بايدن يتعهّد بالانضمام مجدّداً لاتفاق باريس المناخي في اليوم الأول من ولايته

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، أول من أمس، أنّ الولايات المتّحدة ستنضمّ مجدّداً، منذ اليوم الأول لولايته، إلى اتّفاق باريس المناخي الذي انسحبت منه رسمياً أول من أمس.

وقال بايدن في تغريدة على «تويتر»: «غادرت إدارة ترامب رسمياً (أول من أمس) اتفاق باريس المناخي. في غضون 77 يوماً بالضبط ستنضمّ إليه إدارة بايدن»، في إشارة إلى 20 يناير 2021 تاريخ بدء الولاية الرئاسية المقبلة.

ودخل، أول من أمس، حيّز التنفيذ القرار الذي اتّخذه الرئيس ترامب في 2017، وانسحبت بموجبه الولايات المتّحدة من هذه الاتفاقية العالمية.

وإذا فاز بايدن بالرئاسة، وحقّق وعده بإعادة واشنطن إلى الاتفاقية المناخية، فسيعود أكبر اقتصاد في العالم مجدّداً إلى مسار الجهود الدولية لمكافحة التغيّر المناخي.

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