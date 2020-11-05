إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 87 ألفا
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الأربعاء إلى 87097 إصابة بعد تسجيل 1888 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 676.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 1887 من بين المقيمين وشخص واحد من بين الوافدين.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 676 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 242 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45032.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 1887 من بين المقيمين وشخص واحد من بين الوافدين.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 676 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 242 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45032.
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