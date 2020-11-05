مرشح في نورث داكوتا يفوز بمقعد في مجلس النواب رغم وفاته

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

لا يواجه مسؤولو الانتخابات في ولاية نورث داكوتا الأميركية مشكلات متعلقة بعدم اكتمال فرز الأصوات مثل الكثير من الولايات، لكن مشكلتهم هي فوز رجل متوفى بمقعد في مجلس النواب، حيث أعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك فوز ديفيد إنداهل من الحزب الجمهوري.

وتوفي ديفيد إنداهل في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن اسمه كان مدرجاً بالفعل في أوراق الاقتراع، ولم تكن هناك وسيلة لإزالته.

ووقت وفاته، قال مسؤولو الانتخابات إنهم غير متأكدين بشأن الكيفية التي سيتعاملون بها في حال فوز ديفيد إنداهل.

وكان إنداهل أمس ضمن أعلى مرشحين حصولاً على الأصوات في سباق مجلس النواب الأميركي في المنطقة 8 بالولاية، حيث حصل على 35.5% من الأصوات.

وفي هذا السباق يفوز أعلى مرشحين اثنين حصولاً على الأصوات بالمقاعد.

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