انتخابات حكام الولايات الأميركية تسفر عن احتفاظ معظم شاغلي المناصب بمواقعهم

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

لم يكن السباق إلى البيت الأبيض هو السباق الوحيد الذي شهدته الولايات المتحدة عندما توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع. كان على الناخبين في 11 ولاية اختيار حكام في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من عدم مراقبتها دولياً عن كثب مثل السباقات الأخرى، يمكن لحكام الولايات وضع السياسات التي قد تؤثر على النقاش الوطني، ويمكنهم أيضاً تعيين أعضاء مجلس الشيوخ إذا أصبح المقعد شاغراً، ما يغير تشكيل تلك الهيئة المهمة. وفي معظم الولايات احتفظ شاغل المنصب أو مرشح من الحزب الحاكم بها بالمنصب.

ويبدو أن الاستثناء الوحيد كان في ولاية مونتانا، حيث تخلى الحاكم الحالي، الديمقراطي ستيف بولوك، عن مقعده ليبدأ محاولة فاشلة للترشح للرئاسة الأميركية ثم لمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي. ويبدو أن الجمهوري غريغ غيانفورت فاز بمنصب حاكم الولاية بنسبة تبلغ نحو 53% من مجموع الأصوات.

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