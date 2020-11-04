مرشح يفوز بمقعد في مجلس النواب الأميركي رغم وفاته

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

لا يواجه مسؤولو الانتخابات في ولاية نورث داكوتا مشاكل متعلقة بعدم اكتمال فرز الأصوات، مثل الكثير من الولايات، ولكن مشكلتهم هى فوز رجل متوفى بمقعد في مجلس النواب، حيث

أعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك فوز ديفيد انداهل من الحزب الجمهوري.

وكان ديفيد إنداهل قد توفى في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاماً، جراء إصابته بفيروس كورونا، ولكن اسمه كان مدرجا بالفعل في أوراق الاقتراع، ولم تكن هناك وسيلة لإزالته.

ووقت وفاته، قال مسؤولو الانتخابات إنهم غير متأكدين بشأن الكيفية التي سوف يتعاملون بها في حال فوز إنداهل.

وكان إنداهل اليوم ضمن أعلى مرشحين حصولا على الأصوات في سباق مجلس النواب في المنطقة 8 بالولاية، حيث حصل على 35.5 % من الأصوات.

وفي هذا السباق، يفوز أعلى مرشحين اثنين حصولا على الأصوات بالمقاعد.

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