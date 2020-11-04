«تويتر» و«فيس بوك» يضعان تحذيراً على منشور لترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

وضع موقعا التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك»، صباح أمس، علامة تحذير على منشور للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصف فيه قراراً للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا، بأنه «خطير جداً».

وكانت المحكمة العليا سمحت، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات الرئاسية، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب، في منشور على «تويتر» و«فيس بوك»: «قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا خطير جداً، فهو سيسمح بغش مستفحل من دون كابح، وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل، كما أنه يبعث على العنف بالشوارع.. لا بد من فعل شيء».

وأرفق «تويتر» مع تغريدة ترامب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته، قائلاً إن «محتواها محل خلاف وربما يكون مضللاً».

وقال متحدث باسم «تويتر» لـ«رويترز» إن الإجراء يتسق مع «سياسة النزاهة المدنية» التي يطبقها الموقع، مضيفاً أن «تويتر» سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترامب.

وتضمّن إخلاء المسؤولية، الذي نشره «تويتر»، رابطاً لمعلومات تؤكد «قانونية وسلامة التصويت عبر البريد».

ونشر موقع «فيس بوك» إخلاء مسؤولية نوه فيه إلى أن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع «مشهود لهما بالجدارة بالثقة في الولايات المتحدة، وإن تزوير الأصوات نادر جداً».

«تويتر»: محتوى التغريدة ربما يكون مضللاً.

«فيس بوك»: تزوير الأصوات في أميركا نادر جداً.

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