قتلى وجرحى بهجوم إرهابي يستهدف 6 مواقع في فيينا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار ليل الإثنين في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم إرهابي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، إضافة إلى المنفذ الذي أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، أنه واحد من أنصار تنظيم «داعش». ودانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدة رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، كما قوبل الهجوم الإرهابي بإدانات دولية واسعة.

وتفصيلاً، قالت الشرطة النمساوية في تغريدة على «تويتر» إنّه «حصل إطلاق نار في ستّة مواقع»، وقد «توفي أربعة أشخاص وأصيب عديدون آخرون بجروح»، مشيرة إلى أنّ «عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه فيه وأردوه قتيلاً».

وأضافت التغريدة أنّ الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة فيينا شارك فيه «العديد من المشتبه فيهم المسلّحين ببنادق».

وقال قائد شرطة فيينا، في مؤتمر صحافي، أمس، إن رجلين وامرأة، ورابعاً لم يحدد جنسه، قتلوا في الهجوم الذي وقع في وسط مدينة فيينا، مساء الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم «داعش».

وكان هذا هو المهاجم الوحيد المعروف، وقد سقط قتيلاً برصاص الشرطة، بحسب ما ذكرت «رويترز».

ووصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة في الهجوم بأنه «إرهابي متشدد».

وقال نيهامر في مؤتمر صحافي: «شهدنا هجوماً مساء (الاثنين) من إرهابي واحد على الأقل»، ووصفه بأنه من المتعاطفين مع تنظيم «داعش».

وكان مسلحون هاجموا الاثنين ستة مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيس، ما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصاً على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولايزال مهاجماً واحداً على الأقل طليقاً بعد الهجوم، الذي وصفه المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، بأنه «هجوم إرهابي بغيض».

وحث وزير الداخلية، السكان على تجنب منطقة وسط المدينة، وأضاف أنه تم تعزيز عمليات التفتيش على الحدود.

وقالت الحكومة النمساوية، أمس، إن المسلح الذي قُتل بالرصاص في هجمات فيينا أمضى فترة في السجن، لمحاولته السفر إلى سورية والانضمام إلى تنظيم «داعش».

وأكدت وزارة الداخلية في فيينا تقريراً نشرته وكالة «إيه.بي.إيه» للأنباء، ورد فيه أن منفذ الهجوم صدر عليه حكم بالسجن 22 شهراً في أبريل عام 2019.

وجاء في التقرير، نقلاً عن وزير الداخلية النمساوي، أنه تم الإفراج عن الرجل في ديسمبر 2019 لصغر سنه.

ودانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهته، أكد المجلس العالمي للتسامح والسلام أنه وأعضاءه يشاركون الحزن والصدمة مع مواطني فيينا والنمسا في هذه الأوقات الصعبة، التي أعقبت الهجوم الإرهابي «مقدمين تعازينا القلبية لجميع أسر الضحايا والشعب النمساوي بأكمله».

ودانت السعودية ودول عربية عدة الهجوم الإرهابي، حيث جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية «ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي، ونؤكد تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة». ودانت الأمم المتحدة ودول من حول العالم الهجوم الدامي الذي وقع في وسط فيينا. وندّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بـ«العمل الإرهابي الشرير» الذي شهدته النمسا. وقال في تغريدة على «تويتر»: «نصلي من أجل سكان فيينا، بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا». وأضاف ترامب «هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء يجب أن تتوقف. الولايات المتحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين.»

بدوره، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنّ الاتّحاد الأوروبي «يدين بشدة الهجوم المروّع» في فيينا، واصفاً إياه بـ«العمل الجبان».

ونددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، بالهجوم الدامي، قائلة إن «الإرهاب هو عدونا المشترك»، وإن محاربته «معركتنا المشتركة».

وفي باريس، كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تغريدة على «تويتر» بالفرنسية وبالألمانية «نحن الفرنسيين نشاطر الشعب النمساوي مشاعر الصدمة والألم (...) بعد فرنسا، ها هو بلد صديق يتعرّض للهجوم. إنّها قارتنا الأوروبية. لن نتنازل عن شيء».

كما دانت كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا واليونان وأستراليا وكندا وإسرائيل وروسيا الهجوم الإرهابي، حيث دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بشدة هذه الجريمة الوحشية»، مؤكداً مرة جديدة الطبيعة اللاإنسانية للإرهاب.

• منفّذ الهجوم الإرهابي من أنصار تنظيم «داعش»، حسب وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر.

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